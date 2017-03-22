日媒專訪 謝長廷：美國未承認台灣是中國一部分
駐日代表謝長廷接受日本電視台專訪。（駐日特派員張茂森攝）
〔駐日特派員張茂森／東京22日報導〕台灣駐日代表謝長廷駐日以來首次接受日本的電視專訪時被問及，川普一方面說不受「一中」拘束，一方面又對中國說尊重「一中」，但是看不出蔡英文總統曾對美國發出什麼信息，謝對此表示，台灣和其他國家不同，和美日沒有邦交，很多事情「只能做、不能說」，同時美國的「一中政策」是不包含台灣，和中國的「一中原則」是不同的。
謝長廷昨天接受日本「DHC電視」一個小時的單獨訪問，由外交評論家加瀨英明主持，前日本駐古巴大使馬淵睦夫、政論家福島香織主問，謝長廷在有關「一中」問題強調，美中兩國所談的「一中」是不相同的，很多日本人沒有注意到川普總統在對習近平所說的是尊重「『我們的』的『一中』」，可見美國的「一中」是不同於中國的「一中」，美國從來都沒有承認台灣是屬於中國一部分，日本、加拿大等許多國家都一樣，加拿大的理由很簡單，當時他們告訴中國，如果台灣屬於中國，為什麼加拿大人民到台灣必須拿台北發的簽證？
在提到憲法問題時，謝長廷說，像法國等一般的憲法都是人民經過革命流血後所制定的，所以人民非常珍惜，目前台灣正在使用的憲法，「是從外面來用的」，所以人民沒有體會到憲法的重要性，七○年代目前台灣的憲法甚至被取笑為「是考試用的」，台灣需要一部合身的憲法，但是現實上台灣的修憲門檻過高。
主持人加瀨英明說，在亞太地域上，台灣就像「扇子的頭」，關鍵到全亞洲的開閉，「保護台灣就是保護日本」，對此謝長廷指出，日本對台灣的重要性僅次於美國，他的目標是在「促進和日本的緊密關係」，台日是命運共同體，雙方有很多問題都是共有的，我們的的使命是「讓下一代進一步提升台日關係」。
訪談中也提到國際奧委會不准台灣選手用「TAIWAN」的名義出場，是否為受到中國的壓力，謝長廷說，「CHINESE TAIPEI」不是國名，台灣只能用這個名義出場當然是中國的干預，中國在國際上一直片面的把台灣和中國連結在一起，是在混亂國際視聽。
訪談中，主持人一再對台灣在日本311地震時所伸出的援手表示最大的謝意，謝長廷說，過去台灣的921大地震和最近的台南大地震，日本也一樣對台灣提供援助，主持人強調「日本兩國是兄弟之邦」。
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標題：日媒專訪 謝長廷：美國未承認台灣是中國一部分
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