博鰲論壇明登場 傳中方大頭不見蕭萬長

前副總統蕭萬長。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-22 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕已經舉辦多年的博鰲亞洲論壇，今年會期即將於明天登場，但是，跟以往相比，規格明顯下降，不僅以往會輪流出席的中國國家主席習近平、國務院總理李克強不出席，而副總理張高麗也沒安排跟我方代表蕭萬長單獨正式會面。

《中國時報》報導，從今年博鰲論壇我方還是由前副總統蕭萬長領軍出席，但是，中方出席與之互動的人士，則跟以往不同，最高就是由國台辦主任張志軍午宴款待蕭萬長等一行人；而出席該會的張高麗則只是跟蕭萬長在「會場互動」。

對於待遇規格下滑，兩岸共同市場基金會執行長陳德昇低調表示，「客隨主便」，不需要過度解讀及臆測，就是把博鰲回歸一個經濟論壇的形式。

博鰲亞洲論壇年會本月23日至26日在中國海南舉行，蕭萬長以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，預定24日抵達海南。