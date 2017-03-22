14多萬免繳費黨員 洪秀柱：吳敦義祕書長任內通過

2017-03-22 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉人頭黨員惹爭議，成為各界關注的議題。國民黨主席洪秀柱日前表示，前副總統吳敦義擔任國民黨秘書長期間，通過14萬多名免繳黨費黨員。

洪秀柱17日接受《鏡週刊》專訪，對於吳敦義指控黨中央19萬人免繳黨費，她表示，在去年3月選黨主席時就已經有14.8萬多人，並非在她內任發生。她說，去年5月中常會提案修改黨章，將低收入戶改為中低收入戶免繳黨費，是因為中常委認為現在景氣不太好才修改。

洪秀柱表示，實際上免繳黨費的低收入戶只有2000多人，其餘老黨員是在2007年8月8日中常會通過，「那時候的祕書長叫做吳敦義，這樣很清楚了吧。」她說，這些莫須有的指控，要將罪名栽在她的身上不太合理。