彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」

2017-03-22 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目主持人彭文正爆料，他擔任檢察官評鑑委員時曾聽到有偵查過程的錄音中斷，出言質疑，其他具司法官身分的委員卻笑說「本來就這樣」。

民視「政經看民視」節目21日討論司法改革議題，律師邱一峰表示，他曾到調查局處理一個案子，遭調查局人員搶奪筆記，過程中發生肢體衝突，有被告被擠得眼鏡破掉，他與其他律師事後向調查局長要求提供錄影帶，對方卻說沒有，疑似被消掉了。

邱一峰說，他為此爭取修訂刑事訴訟法，要求偵查中全程錄音錄影，後來雖有規定，但所有偵查單位幾乎都應付了事，他辯護時經常要求勘驗是否有全程錄音錄影，但法官卻告訴他「不要浪費司法資源」。

節目主持人彭文正也舉自身例子說，他在檢評會曾聽到錄音帶突然中斷，問說「怎麼可以這樣中斷」，結果每個檢評會裡的檢察官和法官都笑笑說，「本來就這樣」。