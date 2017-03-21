蔡憲浩辭中常委 將推舉蘇系鄭宏輝接任

2017-03-21 22:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨蘇系唯一一席中常委蔡憲浩上周請辭中常委、中執委職務，引起各派系騷動，民進黨本周三（二十二日）將會召開中執會，遞補中執委王孝維（前謝系、現為海派）。據了解，前行政院長蘇貞昌日前曾找黨團總召柯建銘談及此事，若無意外將「推舉」蘇系的新竹市議員鄭宏輝為中常委，不會重新進行選舉。

民進黨三十席中執委選出十席中常委，王孝維遞補中執委後，新潮流、蘇系、綠色友誼連線將會少一席，變成十三席；而非新系的正國會、親英派、海派、謝系由原本的十六席增為十七席，黨內評估，其實非新系不無機會搶下一席中常委。不過最後各派系仍達成初步共識，推舉蘇系另一名中執委鄭宏輝接下中常委的職務。

黨內人士指出，蔡憲浩非常認真，幾乎是出席率最高的中常委，經常都會針對中常會的專案報告發言，不過在上周請辭前卻連續三周缺席中常會，非常不尋常。

親近蔡憲浩人士說，蔡憲浩凡事追求完美，希望可以把政府託付的信保基金董事長做好，尤其是政府推動新南向政策，蔡憲浩希望積極對中小企業提供融資保證服務，有時需要出國出差，不過民進黨中常委的身分去某些國家可能較為敏感，因此辭去中常委和中執委職務，未來也不會參加選對會，減少黨務負擔。

知情人士說，蘇貞昌是在二月底針對此事找過柯建銘，並表態支持鄭宏輝為中常委。如此一來，新系、蘇系、綠色友誼連線加起來仍有十三席中執委，且這三個派系長期配合作戰，若與其他派系達成一定默契，那麼鄭宏輝出線的機率高。

不過派系人士也評估，這一屆的中執委會處理到二〇一八地方選舉初選機制，各派系在中執會與選對會席次都將關係到初選提名，所以中執會的席次增減，仍會影響各別派系提名。