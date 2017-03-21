南投縣農會改選 綠營派首度參選驚動全國農會

2017-03-21 20:06

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣農會今日召開會員代表大會改選理監事及上級代表，民進黨首度派員角逐上級農會代表，還驚動中華民國（全國）農會理事長蕭景田、總幹事張永成2大巨頭聯袂到場，雖然綠營代表未能如願當選，但卻也凸顯「閉門式」清場投票，不夠公開、透明問題，民進黨南投縣黨部將建議中央儘快修改農會法。

南投縣農會應選理事15位、監事5位，以及上級全國農會代表3位，此次改選，理事19搶15席、監事6爭5、上級代表則是4搶3的態勢，因農會長期由藍軍把持，此次綠營特別派出竹山鎮雲林里長李秋榜參選上級代表，別具指標意義，尤其，代表一役攸關全國農會理事長、總幹事與常務監事等3巨頭未來選情，因此綠營能否搶下這1席，也格外引人關注。

惟在投票前，會員代表蕭志全深恐影響投票秩序，提議清場獲大會認可後，包括李秋榜在內，未具投票權資格的候選人，也都一併被「請」出議場門外，投票結果，民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，李秋榜雖落選，但獲得15票，比原先規劃多出了1倍，可說是雖敗猶榮。

曾琮愷說，選舉應本著公開、透明的原則，農會選舉最令人詬病的就是「閉門式」投票，或許符合農會法規範，但對於參選人來說有欠公允，加上閉門投票缺乏監督機制，更讓人對其公正性，不得不在心裡留下問號。

此次縣農會改選，除了南投縣議會議長何勝豐現身會場以外，全國農會理事長蕭景田及總幹事張永成也都到現場，藍軍對農會改選的重視，可見一斑，也更凸顯改革的重要，如此農會系統一黨獨大的怪象，也才可望獲得解決，進而為農友帶來更好的福祉。