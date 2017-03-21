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法部擬限制再議只能兩次 律師公會全聯會：不妥

2017-03-21  20:41

〔記者張文川／台北報導〕法務部長今指出，二審檢方每年受理再議案件近6萬件，發回6000件0發回續查，法務部希望二審檢察官能盡量自行偵查重複聲請的再議案件，法務部還將修改內規，將再議次數限定在2次，希望改善再議案件一再反覆發回續查的現況。

對此，律師公會全國聯合會秘書長施秉慧說，刑事訴訟法257、258條即已規定，原檢察官收到民眾聲請再議後，認為有必要即應撤銷處分、繼續偵查，認為無理由才送上級檢；原檢察長也可親自或命令其他檢察官再行偵查或審核，若認定應維持原處分，才送交上級審；上級檢認為偵查未完備，可親自或命令其他檢察官再行偵查，或命令原檢察署續行偵查，若認偵查已完備，即應命令原檢起訴。

施秉慧說，刑訴法本身就有再議的審核規定，法務部卻擺著不去落實，而要用修改內規的方式，來限制民眾的再議次數，限縮民眾的救濟權，她認為除非經由立法院修法，明定再議只能兩次為限，否則並不妥當。

她說，一年有6000件地檢原處分被高檢署撤銷發回重查，撤銷率達一成，可見地檢偵查不完備、原處分不當的比例確實很高，而其餘5萬多件再議案，若非當事人委請律師向法院聲請交付審判獲准，否則基於偵查不公開，當事人將永遠不能閱卷、檢視證據並表示意見。

施秉慧說，樂見法務部強化二審檢方的偵查人力與資源，讓二審檢方負擔更多實質偵查的責全，但在實現之前，法務部不宜為了檢察官自己的工作方便，而犧牲、限制當事人的訴訟救濟權。

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  • 法部擬限制檢方再議只能兩次，律師公會全國聯合會秘書長施秉慧表示，刑訴法本身就有再議的審核規定，法務部卻擺著不去落實，做法並不妥當。（資料照，記者廖振輝攝）

    法部擬限制檢方再議只能兩次，律師公會全國聯合會秘書長施秉慧表示，刑訴法本身就有再議的審核規定，法務部卻擺著不去落實，做法並不妥當。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 再議 律師公會全國聯合會 施秉慧 法務部
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