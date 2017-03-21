民進黨台南市長初選 選將暗比高下

2017-03-21 19:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018台南市長選戰提前開打，民進黨有意角逐的參選人絞盡腦汁搏版面，各式各樣選舉招數紛紛出爐，街頭看板競選口號亦是互別苗頭！

前台南市副市長顏純左最早打出與市長賴清德『無縫接軌』形象宣傳，葉宜津推出『津愛台南』，陳亭妃『傾聽2017』「因為有你，亭妃第一」，李俊毅的『六心十箭』，王定宇的『人民的公僕』，近來則有林俊憲『台南新象』，黃偉哲的『信賴選哲』，大型看板主打與市長賴清德一同曝光搶版面。

哪一位參選人能夠讓市民買單，距離明年3月黨內初選還有1年時間，陸續出爐的競選手法，市民都在拭目以待。

不過，顏純左競選辦公室今日自曝料，直指有某參選人的支持者開始操作棄保效應。顏純左競選辦公室表示，看板因租約到期，先將第1波製作的廣告看板撤下，並預定陸續推出全新看板，但卻被另位參選人搶租原來的看板位置，搭上與賴清德合成照片，並以不實耳語說顏純左不選了。

對此，顏純左呼籲不要混淆視聽，並表示賴清德已經多次在公開場合對他表達支持與肯定，而他在今年1月辭去副市長，就是宣告他義無反顧參選到底的決心，希望民眾擦亮眼睛，選出一個最了解大台南市政的好人選。

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