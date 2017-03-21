民進黨台南市長初選 選將暗比高下
2017-03-21 19:34
〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018台南市長選戰提前開打，民進黨有意角逐的參選人絞盡腦汁搏版面，各式各樣選舉招數紛紛出爐，街頭看板競選口號亦是互別苗頭！
前台南市副市長顏純左最早打出與市長賴清德『無縫接軌』形象宣傳，葉宜津推出『津愛台南』，陳亭妃『傾聽2017』「因為有你，亭妃第一」，李俊毅的『六心十箭』，王定宇的『人民的公僕』，近來則有林俊憲『台南新象』，黃偉哲的『信賴選哲』，大型看板主打與市長賴清德一同曝光搶版面。
哪一位參選人能夠讓市民買單，距離明年3月黨內初選還有1年時間，陸續出爐的競選手法，市民都在拭目以待。
不過，顏純左競選辦公室今日自曝料，直指有某參選人的支持者開始操作棄保效應。顏純左競選辦公室表示，看板因租約到期，先將第1波製作的廣告看板撤下，並預定陸續推出全新看板，但卻被另位參選人搶租原來的看板位置，搭上與賴清德合成照片，並以不實耳語說顏純左不選了。
對此，顏純左呼籲不要混淆視聽，並表示賴清德已經多次在公開場合對他表達支持與肯定，而他在今年1月辭去副市長，就是宣告他義無反顧參選到底的決心，希望民眾擦亮眼睛，選出一個最了解大台南市政的好人選。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 核廢料最終處置時程全曝光！
- 前瞻變錢瞻計畫？ 國民黨： 為2018選舉綁樁
- 李永得被盤查風波 朱立倫：一個微笑就能化解尷尬
- 民進黨台南市長初選 選將暗比高下
網友回應
熱門新聞
- 日本人幫台灣畫鐵道圖 網友看完全跪了！
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei police stop triggers debate
- 基隆調高住家用房屋稅免稅標準 330戶受惠
- 超商值大夜班涉吸毒 被逮說「為提神」
- 船長跨海討回遭詐260萬辛苦錢 台灣要解決三大國際化問題
- 詐團找車手先算命？ 「三重余文樂」忠誠盜領上億
- 不能帶大型電子產品登機？ 美擬對中東航線乘客祭禁令
- 助收洋蔥明年喊停？ 軍方否認
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 開賓士撞死父親 逆子遭羈押
- 明道拍動作片受傷腦震盪 當場逼哭徐靜蕾
- 美外匯報告倒數 台幣恐見2字頭
- 美中貿易前哨戰 汽車業先開打
- 花蓮榮家餘裕床位 開放一般長輩入住
- 幫忙綠島愛環境 從這5件事做起
- 中央前瞻計畫 新北提12案4500億
- 帶書賞鳥趣 玩遍12處私房熱點
- 光六擦碰海釣船 海軍：雙方都有責任
- 募款困難 屏東環盟增設40空氣盒子喊卡
- 晶電爆大量 今列成交第一名
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 高接梨套袋 二林一片黃海
- 爆黑心肉醜聞 陸韓暫停進口巴西肉品
- 北市麗山國小電塔 最快年底移除
- 桃園市府推APP 手機變行動市民卡
- 李宛儒赴美採訪 感傷被誤認是韓星
- 北市公宅工程鋼筋掉落 現場遭砸人員不治
- 木柵公營住宅工安意外 起重機鋼索斷裂砸中1司機
- 一次性刨鋪 中華路全線「修容」
- 《觀察筆記》 就是要台積電
- 史上最痛苦捉姦 夫隔牆聽叫床忍一夜
- 〈家人愛說笑〉在替誰洗澡？
- 客委會主委遭警盤查 政大教授PO這款T恤反諷…
- 糯米糰隔空錄音 練團操球技
- 行政教師免超額？ 全教總轟賴清德畫錯重點
- 帽T勾到試衣間掛鉤... 美4歲童遭離奇吊死
- 觀光局擬推印尼、菲免簽 爭取不丹客／下半年起 東南亞語人士可擔任導遊助理
- 蕭敬騰急著來 阿信受不了了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民進黨台南市長初選 選將暗比高下
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分