國民黨員在哪裡？ 韓國瑜：比清純美少女還難找

2017-03-21 18:17

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席選舉不僅人頭黨員惹議，連選舉名冊都有參選人抱怨資源不對等，有運動員兼裁判之嫌，國民黨主席參選人韓國瑜今（21）天出席新北市議會國民黨團幹部就任典禮時談到此事，要求黨中央要正視。

韓國瑜說，選舉相當不公平，有的候選人已經有黨員名冊，開始打電話、寄連署表，他自己在茫茫人海中找黨員找得很辛苦，雖然有好幾百個人在幫他找，但「在菜市場找黨員，比找一個清純的美少女還困難」，連署緩慢的進行中；他強調，這問題的重要性不亞於人頭黨員，牽涉到運動員兼裁判的情況，要求黨中央正視。

對於人頭黨員的問題，韓國瑜說，原本入黨4個月的人可以有投票權，若突然剔除，如何讓人心服口服，另外，黨費都繳了，入黨4個月、認同了國民黨的理念，準備要投票了，突然說「你沒有投票資格」，如何給這些新進黨員交代？是否有背信、違法的法律問題？

另外，若某一個戶籍人口突然大量增加10個、20個，要如何面對面的告訴對方要把他剔除，一定要給被剔除的人一個申訴的機會；國民黨自己沒規劃好，拿石頭砸自己的腳，要根本解決，就要回到全代會，重新討論一個新的辦法，例如入黨1年、2年，才有投票權。