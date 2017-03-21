看李永得被盤查事件 葉俊榮：盼警民雙贏

2017-03-21 17:57

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院客家委員會主委李永得被員警盤查事件鬧得沸沸揚揚，內政部長葉俊榮今天受訪表示，警政署向來以人權保障為執法前提，要求員警執法均需依法行政，警察出於治安考量、實施攔檢、盤查等勤務作為，以打擊犯罪、查察不法，進而穩定社會安全，希望大眾給予支持，盼警民雙贏。

葉俊榮表示，警察執勤不是只有黑與白，當中有很多臨機要判斷，必須給警察一些判斷的空間，事後發覺確實基於安全考慮有點多慮，給警察一點諒解，對於受到盤查的民眾也給他們安慰，如果能這樣子的話，就是一種雙贏。

葉俊榮也提到警察平常非常認真的針對各種維護民眾安全事項進行盤查，對於特定有維安顧慮會指定地區做比較嚴格的作為，必須合乎人權及程序，也期待民眾的支持，另一方面，隨著社會進步，警察執勤的做法，永遠有不斷努力空間，精進執法的技巧，贏取民眾信任放心的重要基礎，希望大家支持警察的作為，大家能多做一點配合，但在另一方面，也會在每一個執勤的過程當中，不斷改進、檢討。

針對盤查引起各界熱議，葉俊榮也提到，不管表達意見是政府官員或一般民眾，只要有好的意見，都可以做為努力方向；大家能夠在警察非常用心努力之下，才能夠獲得生活安全上的保障，也感謝對警察執勤方向提出意見的人士，讓警察在執勤技巧上不斷的精進。