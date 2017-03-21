前黨工赴中失聯 民進黨籲中國勿讓台灣民眾受不公平對待
2017-03-21 17:58
〔記者蘇芳禾／台北報導〕前民進黨黨工、台灣非政府組織工作者李明哲於19日上午從澳門進入中國時失聯，對此民進黨發言人王閔生表示，政府相關單位已協助處理中，期待能夠盡快聯繫到本人，讓家屬安心。
李明哲長期關注中國大陸民間社會發展，以及維權人士議題，但卻在19日上午從澳門進入中國大陸時失聯。海基會副秘李麗珍表示，陸委會澳門事務處與李明哲家屬保持密切聯繫，如有後續進展，將隨時通報。
民進黨黨工和一級主管在入境香港、澳門有時會遭到刁難，之前還曾有黨務副主管赴澳門參加學術論壇，在機場入境時被特別查驗，這次則傳出前黨工失聯。
王閔生指出，政府相關單位已協助處理中，呼籲中國大陸確保台灣民眾的人身安全，不要讓台灣民眾受到不公平對待和傷害。
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