試院年改草案審查 遺屬年金提高至1/2

2017-03-21 17:47

〔記者吳柏緯／台北報導〕考試院今天再度召開全院審查會審查「公務人員退休撫卹法草案」，會中通過，公務員遺族只要婚姻存續10年以上，年滿55歲，即可領月退休金1/2的遺屬年金。原本銓敘部提出的版本排除領公家撫卹金或18%優惠存款者的請領資格，不過考試院表示，為照顧弱勢因此一併放寬。

考試院今天針對「公務人員退休撫卹法草案」進行第7次的全院審查會，近5小時的討論後通過關於遺屬年金的2條條文，提高遺屬年金的發放金額並放寬請領資格。

根據銓敘部日前送交的版本，公務員遺族不支領遺屬一次金者，可按原領月退休金1/3或兼領月退休金1/3，改領遺屬年金；審查會通過一律提升為1/2。至於配偶的請領資格，銓敘部所提的版本規定，婚姻須存續15年以上，且年滿65歲才可領取，審查會也一併通過，下修為婚姻存續10年以上，年滿55歲。

至於子女的相關請領規範，未成年子女可請領至成年；成年子女因身心障礙而無謀生能力，可請領終身。

此外，公務員遺族如果領公家撫卹金或18%優惠存款，不可再領遺屬年金，不過與會官員表示，希望充分照顧公務員，因此審查會也放寬限制，改為可以領1/2。

至於公務員退休後，再到其他機關任職，每月所領薪資不可超過新台幣3萬2160元，不過審查會提出兩項例外，分別為受雇執行政府的緊急救難工作、受雇於偏遠地區的公立醫療機構，從事基層醫療照護工作。

至於關鍵條文之一，公、私部門年資若各未滿15年可合併計算，則再度被保留。據轉述，考委認為這項條文立意良善，指在促進人才交流，但由於雙方條件差很多，恐會造成人才「留不住」的情況，因此保留至下次審查會在討論。

除了年資合併計算，外界關注的「18％」調降機制、所得替代率上限等條文都將在週四討論。由於考試院規劃在月底前由考試院會通過草案，送到立法院審議，因此本週四預料會是最後一場審查會。