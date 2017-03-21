| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

洪秀柱訪台東青農 籲政府協助打開日本銷路

2017-03-21  17:42

［記者陳賢義／台東報導］國民黨主席洪秀柱今日下午利用私訪行程，前往台東太麻里鄉華源村大坑探訪在地青農施保朗，了解去年7月間尼伯特颱風重創災情復原是否落實，席間，施員央求洪秀柱能夠透過黨團力量，幫助釋迦農打入日本市場，洪秀柱則呼籲政府設法解決農民問題，進一步與日本商談貿易協定。

施保朗表示，青農聯誼會這2年多次與日本九州貿易商洽談大目種釋迦進口事宜，由於台灣是東方果實蠅的疫區，而日本不是，因而在釋迦產季時，日本方面會派遣檢疫人員進駐台東把守第1關，進到日本海關後再覆檢，就能順利進入日本市場，但商談到此階段都沒問題，只差在國對國之間的貿易關係不是那麼好，希望國民黨團能發揮力量伸援。另在去年尼伯特颱風，台東算是全面受損，釋迦農在災後復耕重栽，部分受損荖葉農也跟隨，預估3、4年後大目釋迦勢必大量生產，須倚靠外銷。

洪秀柱表示，台東釋迦佔全國近8成，而且以前的外銷市場最主要是中國，但為鳳梨釋迦；中國人喜歡鳳梨釋迦，日本人偏愛大目種，口味各有不同。民進黨政府與日本的關係良好，要想辦法解決農民的問題，針對青農所提，到底農產品的銷日是不是能夠維持，而且預見3、4年後就可大量生產，尤其台灣內需市場已飽合須外銷，呼籲政府進一步與日本商談貿易協定。

廣告
  • 洪秀柱品嘗大目種釋迦的肥美香甜，直呼好吃。（記者陳賢義攝）

    洪秀柱品嘗大目種釋迦的肥美香甜，直呼好吃。（記者陳賢義攝）

  • 洪秀柱前往台東太麻里華源村，聽取在地青農對大目種釋迦銷日的計畫。（記者陳賢義攝）

    洪秀柱前往台東太麻里華源村，聽取在地青農對大目種釋迦銷日的計畫。（記者陳賢義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 日本市場 洪秀柱 釋迦 青農
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：洪秀柱訪台東青農 籲政府協助打開日本銷路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.