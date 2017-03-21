洪秀柱訪台東青農 籲政府協助打開日本銷路

2017-03-21 17:42

［記者陳賢義／台東報導］國民黨主席洪秀柱今日下午利用私訪行程，前往台東太麻里鄉華源村大坑探訪在地青農施保朗，了解去年7月間尼伯特颱風重創災情復原是否落實，席間，施員央求洪秀柱能夠透過黨團力量，幫助釋迦農打入日本市場，洪秀柱則呼籲政府設法解決農民問題，進一步與日本商談貿易協定。

施保朗表示，青農聯誼會這2年多次與日本九州貿易商洽談大目種釋迦進口事宜，由於台灣是東方果實蠅的疫區，而日本不是，因而在釋迦產季時，日本方面會派遣檢疫人員進駐台東把守第1關，進到日本海關後再覆檢，就能順利進入日本市場，但商談到此階段都沒問題，只差在國對國之間的貿易關係不是那麼好，希望國民黨團能發揮力量伸援。另在去年尼伯特颱風，台東算是全面受損，釋迦農在災後復耕重栽，部分受損荖葉農也跟隨，預估3、4年後大目釋迦勢必大量生產，須倚靠外銷。

洪秀柱表示，台東釋迦佔全國近8成，而且以前的外銷市場最主要是中國，但為鳳梨釋迦；中國人喜歡鳳梨釋迦，日本人偏愛大目種，口味各有不同。民進黨政府與日本的關係良好，要想辦法解決農民的問題，針對青農所提，到底農產品的銷日是不是能夠維持，而且預見3、4年後就可大量生產，尤其台灣內需市場已飽合須外銷，呼籲政府進一步與日本商談貿易協定。