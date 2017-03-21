嗆藍委別再做秀？ 林全這麼解釋...

2017-03-21 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委呂玉玲槓上行政院長林全，原因是呂在立院質詢後遞交資料，卻被嗆說「不要再做秀了」，讓呂相當不滿。林全今日解釋，是因為不希望委員提交資料，才會說不能配合作秀。

呂玉玲日前表示，上週五在立院質詢結束後，將反對興建高原燃氣發電廠的民眾聯署書遞交給林全，未料林全卻說「放著就好，不要再做秀了。」讓她痛批，「這些都是民意，我是代表民意交給你，要去重視。」

根據《三立新聞》報導，國民黨立委陳學聖今日質詢時向林全提及此事，林解釋，若今天他接受呂的陳情書，往後只要有委員想要提交任何東西，他豈不就要全盤接收？他強調願意接受質詢，但希望立委不要遞交任何東西。而當時因為他請呂將資料放下，對方卻執意要交給他，才會說「不能配合作秀」。