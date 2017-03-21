國民黨查人頭黨員 各組黨魁參選人配額250通電話
2017-03-21 17:34
〔記者施曉光／台北報導〕為了討論如何砍人頭黨員，國民黨中央今日邀集六組黨魁參選人代表開會共商查核標準，最後獲致共識，將提供各組候選人二百五十通查核電話的配額，各陣營可以針對懷疑的可能人頭黨員對象，要求組發會組營部進行查核，只要確認當事人沒有申請入黨，即剔除名單，至於同一介紹人或同一通訊地址內所查核到的不實人數達到多少比例以上，就要全部「團進團退」，尚未確定，日後還要再開會討論。
國民黨文傳會副主委胡文琦指出，會中大家達成的共識包括﹔一、無論新增或回復黨籍對象，都一律要查﹔二、調查對象為自去年七月一日到今年的一月二十日申請入黨或回復黨籍者﹔三、有人頭疑慮的待查核對象，由各參選人陣營自行決定﹔四、各參選人授權組發會組營部設計查核電話的題目內容﹔五、各組參選人有二百五十通查核電話的配額，可以針對懷疑對象要求組營部進行查核﹔六、執行時間定於三月二十二日至三月二十七日。
根據組發會的統計，自去年七月一日至今年一月二十日，有人頭黨員疑慮（即單一介紹人同時介紹二人以上，或同一通訊地址有二人以上）的新增及回復黨籍人數為五萬八千五百六十二人。
胡文琦表示，為了避免重複查核，各陣營提出的查核名單，將協調之後才會確定，預定今日中午前要全部提出確認，至於未來執行電訪查核時，過程將全部開放各參選陣營旁聽。
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