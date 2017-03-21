| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國民黨查人頭黨員 各組黨魁參選人配額250通電話

2017-03-21  17:34

〔記者施曉光／台北報導〕為了討論如何砍人頭黨員，國民黨中央今日邀集六組黨魁參選人代表開會共商查核標準，最後獲致共識，將提供各組候選人二百五十通查核電話的配額，各陣營可以針對懷疑的可能人頭黨員對象，要求組發會組營部進行查核，只要確認當事人沒有申請入黨，即剔除名單，至於同一介紹人或同一通訊地址內所查核到的不實人數達到多少比例以上，就要全部「團進團退」，尚未確定，日後還要再開會討論。

國民黨文傳會副主委胡文琦指出，會中大家達成的共識包括﹔一、無論新增或回復黨籍對象，都一律要查﹔二、調查對象為自去年七月一日到今年的一月二十日申請入黨或回復黨籍者﹔三、有人頭疑慮的待查核對象，由各參選人陣營自行決定﹔四、各參選人授權組發會組營部設計查核電話的題目內容﹔五、各組參選人有二百五十通查核電話的配額，可以針對懷疑對象要求組營部進行查核﹔六、執行時間定於三月二十二日至三月二十七日。

根據組發會的統計，自去年七月一日至今年一月二十日，有人頭黨員疑慮（即單一介紹人同時介紹二人以上，或同一通訊地址有二人以上）的新增及回復黨籍人數為五萬八千五百六十二人。

胡文琦表示，為了避免重複查核，各陣營提出的查核名單，將協調之後才會確定，預定今日中午前要全部提出確認，至於未來執行電訪查核時，過程將全部開放各參選陣營旁聽。

廣告
  • 國民黨文傳會副主委胡文琦。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人頭黨員 國民黨 國民黨主席選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：國民黨查人頭黨員 各組黨魁參選人配額250通電話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.