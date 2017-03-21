很幽默嗎？柯P說被盤查要自嘲像遊民 慘遭砲轟

2017-03-21 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲針對客委會主委李永得不滿遭警盤查一事表示，遇到盤查可以問警察「我看起來像遊民還是匪諜」，用幽默態度解決問題。不過相關言論再引發爭議，球評石明謹批評柯「一點也不幽默」，甚至帶頭樹立「看起來像遊民就有犯罪之虞」的標準。學者劉靜怡也直指，柯不由自主流露出歧視他人的本質。

柯文哲今受訪針對李永得遭盤查事件表示，如果是自己被盤查，會問對方「我看起來像遊民還是匪諜，不然怎麼會檢查我？」，用幽默的態度把事情解決掉。

對此，警察兼體育球評石明謹在臉書表示，柯文哲的回應實在不好笑，一點也不幽默，不但帶頭歧視，還樹立兩個奇怪的執法標準，一是看起來像遊民就合理懷疑有犯罪之虞，二是穿得乾乾淨淨的肯定是奉公守法好公民。他感嘆，市長還不明白李永得事件的核心爭點正源自於此，還在火上添油。

台大國發所教授劉靜怡也在臉書直言，柯文哲的說法根本不叫做幽默，「應該是不由自主地流露出來的歧視他人本質吧？」