潛艦國造關鍵 造船業：政府有決心、業者有辦法

台船（圖）前年成立「台船潛艦發展中心（簡稱SDCC）」，投入數十名專責技術人員。（記者黃旭磊攝）

2017-03-21 17:16

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄造船業者表示，造潛艦有關鍵零件屬於管制出口，例如潛望鏡「沒美國同意不可能在國際流通」，要組裝恐有困難，不過，若論水下耐壓技術，「台灣焊接工技術絕對不輸國外。」

台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥等業者，今天陪同蔡總統參與左營海軍基地潛艦國造設計啟動儀式，多名業者表達看法。韓碧祥拿中國、北韓比喻，他說，中國有能力上太空、北韓在國際封殺下也有能力上太空.，「證明只要政府有決心，業者一定有辦法。」

韓碧祥說，過去國外掮客只想賣潛艦，不讓台灣自己做，幾十年來第一次看到政府有決心，台灣技術不輸韓國，不夠再從國外補，「關鍵零件還是要美國幫忙。」

潛艦技術關鍵在於水下耐壓鋼板，我國銘榮元實業名列全球最大壓力容器製造商，有技術造出高強度HSLA-80合金鋼材實體，HSLA-80採用中鋼鋼材並經過水下震爆測試，具有高強度、易施工等優點，預期將是國造潛艦壓力殼主要材料。

而台船從民國90年起就進行國防自主潛艦研發計畫（IDS），前（民104）年8月成立「台船潛艦發展中心（簡稱SDCC）」，投入數十名專責技術人員及國內外專家爭取艦艇訂單。

台船表示，去（民105）年12月26日已與國防部簽約進入潛艦合約設計第一階段，拿到設計標就等於拿到造艦門票，合約預算約29億元，第一階段期程為48個月，全案預計3年後完成履約，再過2年時就可以排建造標。

造船業者表示，高鼎遊艇多年前承造LV總裁Arnault私人遊艇，曾邀請國外技師與台灣焊接工較量船板焊接，結果由台灣焊接工勝出，顯見技術不輸人。