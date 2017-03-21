周勝考臉書涉「改圖」 道歉卻又點燃戰火
2017-03-21 17:24
右為周勝考臉書粉絲專頁改圖，左為原圖。（圖擷取自不禮貌鄉民團臉書粉絲專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員周勝考先前曾在臉書貼出一張文字圖，圖中寫道「做人，贏在格局，輸在計較」，並在一旁簽名，不過有網友抓包周勝考是「盜圖」，甚至「改圖」，雖然隨後周勝考道歉聲明，但他在聲明中一句「已告誡小編，這是錯誤行為」，卻持續點燃網友怒火。
網友指出，周勝考這張文字圖其實是出自於臉書粉絲專頁「小黑大叔碎碎唸」昨日貼出的照片，而原作者的落款處卻被改成「2017周勝考」，由於紙張格線出現變化、歪斜，十分怪異。
事後周勝考在臉書上撤圖，並且發出道歉聲明，表示：「對於本事件，在此對原作者道歉，並已告誡小編，這是錯誤行為，不良示範再次對原作者及社會大眾表達歉意。」不過許多網友紛紛在留言處批評：「都推給小編就好啦？」、「翻譯：都是小編的問題唷」、「是“竄改”！不是"誤用"！」更有網友諷刺地說：「我也不相信你會P圖啦....應該真的是小編～」、「質詢也是小編幫你質詢嗎？那你的薪水要不要給小編領？」
而周勝考的臉書小編也到「小黑大叔碎碎唸」專頁道歉，表示自己「盜用」、「誤用」照片，對社會大眾深感抱歉，並貼出自己和「小黑大叔碎碎唸」專業的對話紀錄佐證，不過還是沒有解釋「改圖」一事，網友也建議，要把事情來龍去脈都說清楚，而且「竄改」跟「盜用」、「誤用」差非常多。
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