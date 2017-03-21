批李永得很瞎？ 馮光遠：國民黨高階警官觀點

李永得著夾腳拖在台北轉運站被攔查。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2017-03-21 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得遭盤查引風波，今天傳出有退休員警批評李永得做法「很瞎」；對此作家馮光遠反批，該退休員警根本是用「國民黨高階警官」的觀點，並說他看到該警官說法後「笑到岔氣」。

《聯合報》報導，一名花蓮退休警官批評「警察瞎，李永得更瞎」，認為一個二品大官不該為難九品芝麻官，並認為李應該表明身分。馮光遠今天在臉書表示，看到報導後笑到岔氣，他認為該警官認知的正確作法是「『二品大官』應該低調地讓『九品芝麻官』知道，你他媽的惹了不該惹的人。」馮批評這種想法是「國民黨高階警官」的觀點。

馮光遠強調，李永得沒有告訴警察他是誰，「因為不管他是誰，都不應該被無端攔下盤查」，李藉由社交媒體讓大家知道嚴肅的事，這是台灣成為進步民主國家該走的路。

馮光遠不忘酸該名警官，「三線一星退休高階警官，我真心覺得，你還是把你的時間精力，擺在『到底要挺柱柱姐，還是白賊義』吧」。另外他也認為，此事件帶有「歧視」，長得像外勞、穿拖鞋，結果被警方盤查，換成一個白人朋友穿拖鞋應該不會被攔下。