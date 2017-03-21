竹縣府人事小改組 6年級認真女人亮麗出線
2017-03-21 16:54
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長邱鏡淳今天下午宣布人事小改組，8名新派任的1級主管、副主管中，3名「6年級」認真的女人亮麗出線，備受矚目。
縣長邱鏡淳說，這3名「6年級認真的女人」內外兼具！
他說，月底將正式上任的文化局局長張宜真，美國中央密蘇里大學大眾傳播學系碩士，曾任電視台新聞部記者以及政治組副主任。琴藝、繪畫俱佳，更是高EQ，擔任縣府「化妝師」期間盡心盡力，協調能力和人緣都好。
一樣61年次新任的薦任機要秘書謝一如，是藝術學碩士，曾任新竹縣政府文化局科員、科長、新聞科長等職務，一度轉往學界發展，這次又被邱鏡淳延攬回縣府，將借重其在藝術、文化方面專才，協助推動文化、藝術建設。
另名也是61年次的文化局副局長朱淑敏，出身台大歷史系，是新竹女兒，服務文化局期間盡心盡責，將改派綜合發展處副處長歷練。
至於懸缺長達半年多的秘書長，將由文化局長蔡榮光升任。
邱鏡淳表示，蔡榮光台大政治學碩士，他初任縣長時，蔡榮光擔任參議，後來任職社會處長時，協助縣府實現老人年金的「轉型正義」，任勞、任怨、任謗，完成了老人年金的排富工作，後來轉任文化局長，對於縣府的政策積極配合、推動，打造六家庄的故事。
邱鏡淳說，讓蔡榮光升任縣府幕僚長是「還他公道」。
另外4名職務調整的有：國際產業發展處副處長陳偉志升任處長、縣府秘書周秋堯接文化局副局長、綜發處副處長蔡淑貞轉任秘書、交旅處副處長吳玉釗升任簡任機要秘書。
其中陳偉志是中興大學都市計畫碩士，歷任過新竹縣政府工務局技士、技正、副局長、局長、工務處及建設處副處長等。
周秋堯本身具有工程專業背景，跟專長行銷、傳播且藝術氣息濃厚的局長人選張宜真可望相輔相成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 核廢料最終處置時程全曝光！
- 前瞻變錢瞻計畫？ 國民黨： 為2018選舉綁樁
- 李永得被盤查風波 朱立倫：一個微笑就能化解尷尬
- 人頭黨員爭議 朱立倫：黨中央嚴格審查
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 中鋼研發成功！潛艦鋼板水下900公尺不斷裂
- 屏大視覺藝術畢業展 3D動畫有看頭
- 內湖樂活公園賞夜櫻 點燈至3月底
- 安寧病房辦聯展 學子義賣助癌友
- 孫文學院邀馬自評功過 馬辦：司馬昭之心
- 李翔將軍被砍了？疑憂同志劇情再惹議 《花木蘭》真人版電影主角大換血
- 高球場置物箱大盜6年後再犯 栽同一警手中
- （影音）玖壹壹甘有聽到？台語歌王邀當嘉賓「可以給我面子嗎？」
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 韓國客來台為何狂掃牙膏？ 網友說出重點在...
- 詩人守望台灣 李敏勇回顧太陽花學運
- 攀黑山女領隊 保七副大隊長︰她應是白凜
- 金泰希疊疊樂Rain 公開恩愛秘訣
- 為何要被查證件？楊丞琳提問引爆網友舌戰
- 白沙屯媽祖開爐 近千信眾取香灰
- 不滿前妻撂人談贍養費 前夫揮刀趕人被回敬一槍
- 中橫宜蘭支線坍方 電桿倒塌、交通中斷
- 「三月不減肥四月像趙薇」 她這樣回應酸民
- 想跟正妹約會 男展「雄風」跳入鱷魚河險喪命
- 關懷病童 愛心教學剪髮
- 打敗《你的名字》頻奪獎 《聲之形》霸凌題材遭雪藏
- 經典賽》波多黎各終結者多狂？故意四壞也飆140公里（影音）
- G20反保護主義不力 歐股動盪漲跌互見
- 不滿學弟線上遊戲表現差 學長罵「腦殘」被訴
- 貨運承攬賺比海運多 捷迅EPS5.27元奪冠
- 美外匯報告倒數 台幣恐見2字頭
- 川普控歐巴馬監聽 遭FBI局長打臉
- 富比世公布2017富豪榜 川普排名暴跌220名次
- 獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
- 律師猝死 閨密門添話題
- 喝中藥草本茶調理身體 女子中毒不治死亡
- 愛看英文小說 高中女多益考975分
- 郭泰源急性肝炎出院 張瓊姿心疼陪吃鍋慶生
- 這案子判決書台灣史上最貴 目前已達560萬元！
- 盤查合理懷疑 李永得：警方還在硬拗
- 收毒品抵房租 女通緝犯當起二房東
- 桃園停車費率 4月3、4日路邊停車採週六費率
- 2百雙愛心鞋變3千雙 港民援敘漣漪擴大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹縣府人事小改組 6年級認真女人亮麗出線
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分