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竹縣府人事小改組 6年級認真女人亮麗出線

2017-03-21  16:54

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長邱鏡淳今天下午宣布人事小改組，8名新派任的1級主管、副主管中，3名「6年級」認真的女人亮麗出線，備受矚目。

縣長邱鏡淳說，這3名「6年級認真的女人」內外兼具！

他說，月底將正式上任的文化局局長張宜真，美國中央密蘇里大學大眾傳播學系碩士，曾任電視台新聞部記者以及政治組副主任。琴藝、繪畫俱佳，更是高EQ，擔任縣府「化妝師」期間盡心盡力，協調能力和人緣都好。

一樣61年次新任的薦任機要秘書謝一如，是藝術學碩士，曾任新竹縣政府文化局科員、科長、新聞科長等職務，一度轉往學界發展，這次又被邱鏡淳延攬回縣府，將借重其在藝術、文化方面專才，協助推動文化、藝術建設。

另名也是61年次的文化局副局長朱淑敏，出身台大歷史系，是新竹女兒，服務文化局期間盡心盡責，將改派綜合發展處副處長歷練。

至於懸缺長達半年多的秘書長，將由文化局長蔡榮光升任。

邱鏡淳表示，蔡榮光台大政治學碩士，他初任縣長時，蔡榮光擔任參議，後來任職社會處長時，協助縣府實現老人年金的「轉型正義」，任勞、任怨、任謗，完成了老人年金的排富工作，後來轉任文化局長，對於縣府的政策積極配合、推動，打造六家庄的故事。

邱鏡淳說，讓蔡榮光升任縣府幕僚長是「還他公道」。

另外4名職務調整的有：國際產業發展處副處長陳偉志升任處長、縣府秘書周秋堯接文化局副局長、綜發處副處長蔡淑貞轉任秘書、交旅處副處長吳玉釗升任簡任機要秘書。

其中陳偉志是中興大學都市計畫碩士，歷任過新竹縣政府工務局技士、技正、副局長、局長、工務處及建設處副處長等。

周秋堯本身具有工程專業背景，跟專長行銷、傳播且藝術氣息濃厚的局長人選張宜真可望相輔相成。

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  • 新竹縣政府小改組，其中即將接任的文化局長張宜真（左3）、機要秘書謝一如（左1）、綜合發展處副處長朱淑敏（右1），都是認真的6年級女人。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府小改組，其中即將接任的文化局長張宜真（左3）、機要秘書謝一如（左1）、綜合發展處副處長朱淑敏（右1），都是認真的6年級女人。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣政府新3長。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府新3長。（記者黃美珠攝）

  • 國際發展處副處長陳偉志（左）將直升處長。（記者黃美珠攝）

    國際發展處副處長陳偉志（左）將直升處長。（記者黃美珠攝）

  • 文化局長蔡榮光升任縣府秘書長，縣長邱鏡淳說「這是還他公道」。（記者黃美珠攝）

    文化局長蔡榮光升任縣府秘書長，縣長邱鏡淳說「這是還他公道」。（記者黃美珠攝）

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