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粉絲團邁向百萬讚 羅智強：贏回台北的藍天

前總統府副秘書長羅智強。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-21  16:24

〔即時新聞／綜合報導〕宣布臉書粉絲團達100萬「讚」，即參選台北市長的前總統府副秘書羅智強，日前粉絲團突破50萬，不少政治人物紛紛祝賀，羅智強也誓言要把國民黨在台北的藍天贏回來。

羅智強在臉書分享前台北市長郝龍斌的祝福，「看樣子，是逃不掉的任務，加油」。羅智強回覆，感謝郝市長，「我向您保證，我一定會傾盡全力，衝破100萬讚的門檻，讓『參選台北市長』，成為我『逃不掉的任務』，然後努力爭取國民黨台北市長的提名，讓我參選台北市長這件事也成為您『逃不掉的任務』^_^」。

羅智強也祝賀郝龍斌，「祝福郝市長520後，承擔起另一份『逃不掉的任務』，幫助台灣，也幫助國民黨彌合撕裂、找回壯大發展的契機」。

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  • 羅智強臉書發文。（圖擷取自羅智強臉書）

    羅智強臉書發文。（圖擷取自羅智強臉書）

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