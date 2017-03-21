追加預算案遭擱置 中市府：持續與議會溝通

民進黨議員高舉海報，抗議國民黨議員杯葛追加預算案。（記者張菁雅攝）

2017-03-21 16:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府提出106年度總預算第1次追加減預算案歲出35億5755萬元，今天在台中市議會一讀時，因國民黨議員提出額數問題及清點人數而流會，市府表示，這次追加項目多是與民生相關的重要建設，將持續加強與議會溝通，共同維護市民權益。

市府表示，這次追加預算中，有12億4262萬元9000元為中央補助款，且歲出部分包含多項重大建設，例如國道4號神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程、鐵路高架化車站停車場進出口打通用地費、葫蘆墩圳環境營造計畫等；至於公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫、充實愛心食物銀行等預算，是總預算未經議會通過，但因牽涉重要施政項目或民生需求，經市府檢視後認為有辦理的必要性，故再次爭取議會同意。

另外，民進黨所有議員在會後集結議事堂表達不滿，高舉「我要開會、拒絕空轉」、「市政建設不能等」、「惡意杯葛、苦了市民」、「到底還要亂多久」的海報，痛斥國民黨的杯葛讓議事陷入空轉。

民進黨團總召何文海表示，議員如果認為市府預算編列不合理，可以逐項提出討論，而非惡意杯葛，國民黨團在審總預算時，平頭式刪預算，造成市府無法執行業務，例如，后里、南屯、烏日焚化爐都是委外代操作，操作費用編列12個月，國民黨議員主張統刪7成，造成後面8個月沒有經費，環保局若不提追加預算，恐引發垃圾大戰。