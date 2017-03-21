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人頭黨員影響選舉 郝龍斌：木馬屠城

國民黨主席參選人韓國瑜（左）、郝龍斌都出席新北市議會國民黨團新任幹部就職典禮。（記者何玉華攝）

2017-03-21  15:57

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今（21）天出席新北市議會國民黨團新任幹部就職典禮，對人頭黨員爭議，他認為，人頭黨員若能影響黨主席選舉，也能參與地方首長、市議員等地方的提名選舉，如果縣市長、議員與公職選舉被人頭黨員影響，這叫木馬屠城記。

郝龍斌說，每次談到人頭黨員對黨都是傷害。1月1日到1月9日有506人入黨，但9日到20日進了幾萬黨員。到底這些黨員是否認同國民黨理念？或只為黨主席選舉？應查清楚。

郝龍斌說，人頭黨員不只影響到黨主席選舉，將來在地方選舉包括縣市首長、議員的提名，這些黨員都能參與黨員投票，若人頭黨員影響到黨主席、縣市首長、議員、公職人員的選舉，「這叫做木馬屠城記」，希望黨中央在短時間之內，能有個清楚的、決斷的處理。

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