P-3C反潛機將到齊 蔡總統七月主持成軍禮

2017-03-21 15:56

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員今天透露，我國向美採購12架P-3C反潛機，經過陸續交機後，最後1架將在今年7月返國，空軍屆時將邀請蔡英文總統主持P-3C反潛機機隊成軍典禮，我國反潛戰力將可獲得大幅的提升。

另據了解，在P-3C反潛機機隊成軍後，空軍原本規劃要將現有的S2T反潛機全數汰除，但在經過內部評估後，決定保留其中的數架，並將以封存方式保存戰力。

蔡英文總統今天南下高雄，除親自向即將執行敦睦遠航任務的海軍官兵送行外，也登上海虎號潛艦，宣示潛艦國造的決心，台船公司董事長鄭文隆也表示，首艘國造潛艦可在8年內下水，10年內成軍。

軍方官員今天透露，中國潛艦數量多、汰舊換新的速度很快，在反制中國潛艦的策略上，除了獲得新的潛艦外，台灣必須以空中、水面及水下的三度空間聯合反潛作為，才能有效達到反潛效果。

他說，空中反潛的兵力，主要是我國向美國採購的12架P-3C反潛機，首架機是在2013年9月完成接機，2014年7月起具備初始作戰能力，且以戰訓兼施方式擔負部分作戰任務，經過這幾年的陸續交機接機後，最後一架P-3C反潛機預定在今年7月返國，屆時12架P-3C反潛機全數到齊，也代表我國空中反潛兵力進入另一個階段。

官員並且指出，我國在向美採購P-3C反潛機的計畫中，也包括由美國協助台灣成立「海上任務支援中心」，是空軍首次能在陸岸上直接支援前線機隊執行任務，並能即時掌握海上任務全景的新形態作戰模式，改變空軍對多功能海上巡邏機的運用思維。

官員說，空軍規劃在今年7月舉行P-3C反潛機機隊成軍典禮，並邀請蔡英文總統親臨主持，屆時將規劃由蔡總統視導「海上任務支援中心」，了解反潛機執行海上反潛任務的相關內容。