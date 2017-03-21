田弘茂：對兩岸關係正面發展仍有所期待
2017-03-21 15:51
〔記者林良昇／台北報導〕海基會今舉行董監事會議，海基會董事長田弘茂再度強調，政府致力維繫兩岸和平穩定關係，對兩岸關係未來的正面發展仍有所期待，展現務實處理兩岸事務的態度與決心。
海基會今舉行第九屆董監事第十次聯席會議，討論會務、財務報告等事務，並邀請亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山針對「中共兩會後對台政策與我因應之道」發表專題演講。
田弘茂在致詞時表示，蔡總統於去年520就職後即致力維繫兩岸和平穩定關係，並持續向中國大陸釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解歧見。
田弘茂說，兩岸關係和平穩定發展是區域各方共同的目標與責任，需要耐心和持續努力，在當前情勢下，對兩岸關係未來的正面發展仍有所期待，隨時展現務實處理兩岸事務的態度與決心，如蔡總統於台商春節聯誼活動時所說，「願意抱持最大的善意，和對岸進行誠懇的對話和協商，體現良性互動、互利雙贏的經貿合作關係」。
田弘茂強調，兩岸關係涉及複雜層面，但深信透過溝通與對話，在複雜多變情況下尋求共同的利益絕非完全不可能，海基會20多年來在政府授權下所做的鋪墊工作，也已發揮一定程度效用，未來也必須延續一步一腳印的踏實精神，為兩岸和平繁榮之路建構更堅實的基礎。
田弘茂指出，今年海基會將持續強化服務民眾功能、增強服務能量、延伸服務觸角、擴大服務面向，正積極推動擴大關懷台商、台生、陸生、陸配及陸企的相關計劃；另一方面，海基會亦正在研擬配合地方縣市進行與大陸省市地方層級的互動構想，期望以最簡便務實的方式提供協助。
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