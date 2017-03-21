人頭黨員爭議 吳敦義：只介紹幾個人入黨

2017-03-21 15:46

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席選舉有關人頭黨員爭議，參選人吳敦義今（21）天早上出席新北市議會國民黨團新任幹部就職典禮時強調，他只有介紹桃園市議員楊朝偉夫妻的兒子入黨，邀請自己的女兒、兒子入黨，除此之外，他沒有介紹任何人入黨！

對黨中央將討論查人頭黨員？吳敦義說，他沒有意見，尊重中常會做的決定。但不能說那一個縣市有2000人，這些人就是人頭黨員；有人口更少的縣市，有5000或6000人，就不是人頭黨員？這個是不對的。

新北市議會國民黨團新任幹部分別是書記長黃永昌、三名副書記長陳眀義、林國春、楊春妹及財務長陳儀君；針對各界對人頭黨員的疑慮，吳敦義在離去前面受訪表示，黨工過去也奉命爭取更多的新黨員入黨，這些黨工是在找人頭黨員嗎？如果是人頭黨員，怎麼會要求四個月就能選黨代表？如果是人頭黨員，那就應該更嚴謹地審查。

吳敦義強調，他只介紹桃園市議員楊朝偉夫妻的兒子入黨，邀請女兒與兒子入黨，「老爸在參選黨主席，子女都不參加國民黨，這個不能交代啊！」除此之外，他沒有介紹任何人入黨！

吳敦義強調，只要問心無愧，黨工找的黨員，也是黨員；如果有其他想競選黨代表的人，去邀請人來入黨，難道有違法嗎？他認為「這是沒有違法的」，只要認識這些黨員，新入黨的人就是增加國民黨的新血輪。但是若品德不好，社會觀感不佳的人，黨自然有他的篩選機制。