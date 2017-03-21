藍議員杯葛 中市追加預算案擱置

國民黨議員杯葛追加預算案，要求退回重編。（記者張菁雅攝）

2017-03-21 15:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會，開議首日進行追加減預算案一讀會，國民黨議員抨擊追加預算浮編、市府債台高築，要求退回重編，並提出額數問題，經清點在場人數不足，追加預算案遭大會擱置，明天將變更議程繼續審議。

台中市今年第1次追加減預算案歲出為35億5755萬元，歲入預算19億2099萬5000元，歲入歲出差短差16億3655萬5000元，由賒借收入弭平。

國民黨團今天有備而來，將一大疊預算書搬到市長林佳龍面前，預算書並貼上寫著「債台高築」、「市民負債」的海報。

議員楊正中表示，若加上這16億多元的債務，台中市今年舉債額度加總高達220億9562萬元，換算下來，每位市民今年平均增加7900元負債；另外，追加預算中，多筆項目是在審查總預算時遭刪除，市府若認為預算窒礙難行，應依照「地方制度法」第39條規定，於該議決案送達市府30日內敘明理由送請議會覆議，而不是一意孤行追加預算。

國民黨團書記長李中也說，市府總預算遭刪39億元，林佳龍放話要追加回來，果然做到了，但包括環保局、衛生局等局處提出的追加預算都是自行刪除，自己刪預算，現在又送來追加，莫名其妙！

議員顏莉敏指出，依照預算法規定，賒借收入不可用在經常性支出，而這次追加預算，多為業務費、委辦費、活動費、人事費、旅費等經常門預算，將舉債金額用在這類預算科目，完全違反預算法。

在議員輪番發言完畢後，議長林士昌準備將預算案交付委員會審查，李中卻提出額數問題，要求清點人數，林士昌因此裁示休息10分鐘。恢復開會後，國民黨團仍堅持清點人數，並在大會清點人數時離開議場，以致人數不足，林士昌宣布散會，追加預算案遭擱置，今天未完成的議程將在明天繼續進行。