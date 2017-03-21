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人頭黨員爭議 朱立倫：黨中央嚴格審查

2017-03-21  15:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫今（21）天出席新北市議會國民黨團新任幹部就職典禮，對國民黨主席選舉有關人頭黨員的爭議，他表示，歡迎大家加入國民黨，但加入者必須是認同國民黨的理念，若是為了特定目的入黨，黨部應該嚴格審查。

新北市議會國民黨團幹部交接典禮，新任幹部包括書記長黃永昌、3位副書記長陳銘義、林國春、楊春妹及財務長陳儀君；黨主席參選人吳敦義、郝龍斌、韓國瑜相繼到場。

朱立倫因為出席市政會議及活動較晚到場，致詞時還開玩笑的說，多位主席參選人到場，有些像是政見發表會，他給每位參選人加油；會後被問到「傾向支持誰？」朱立倫沒有正面回答，他說，希望每一位都能夠勤跑基層，爭取黨員的認同，讓大家看到國民黨的選舉是正面的，也希望選舉參選人提出一些改革的理念，號召更多年輕人來加入國民黨。

有關人頭黨員的爭議，朱立倫說，歡迎大家加入國民黨，但加入者必須認同國民黨的理念；所謂的人頭黨員，是指為特定目的而入黨，若是這樣子的話，黨部需要嚴格審查。

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  • 新北市長朱立倫21日出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫21日出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮。（記者何玉華攝）

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