潛艦國造簽署備忘錄 合約差點「吹」了...

潛艦國造計畫今天（21日）上午簽署合作備忘錄。（記者張忠義攝）

2017-03-21 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕潛艦國造計畫今天（21日）上午簽署合作備忘錄，不過，過程中卻發生小插曲，中科院院長張冠群與台船董事長鄭文隆簽約時，合約竟一度被強風吹走，鄭文隆當場露出驚呼表情，所幸合約事後有撿回來，繼續完成儀式。

綜合媒體報導，潛艦國造設計啟動，今天上午再左營基地水星碼頭舉行簽約儀式，總統蔡英文、國防部長馮世寬等人到場，不過因為現場風勢過大，合約一度被吹走，讓整個典禮被延誤，不過還好事後有撿回合約。

台船董事長鄭文隆表示，簽約儀式完成後，象徵正式啟動潛艦國造。將以4年設計、4年建造，8年後會有第一艘潛艦下水，預計10年內能加入軍隊服役。