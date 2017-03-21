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覺得警察盤查沒什麼？他從這一點看出台灣弊病

2017-03-21  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得警察臨檢事件不僅在政圈引發爭議，也在民間掀起輿論兩極討論。本身為交通警察的知名足球主播石明謹也對此表達看法，獲得不少網友贊同。

石明謹在臉書上寫到，對於有些民眾認為「就查個身份啊！心裡沒有鬼為什麼要怕？」他說，臨檢盤查其實屬於「極不得已」時施行的手段，應是在現場確實覺得有「非常高的犯罪嫌疑」時才發動的權力。而正確的觀念應該是，如果警察要求出示身分的時候，肯定是周遭出現重大治安問題，那最好趕緊拿出身分證澄清；但若是覺得「臨檢沒有什麼的時候」，代表這種「經常性臨檢」頻率過高，「自我權利被侵害的意識已經被麻痺」。

對於這類問題，石明謹指出，核心問題在於高層認為「警察有盤查才是在上班」，因此當臨檢盤查成為主要工作時，這種法律臨界點的問題就會層出不窮，不僅民眾受到侵擾，警察更是苦不堪言，因此，或許並不是警察要故意找麻煩或把國家變成警察國家，而是在勤務時間必須填寫、回報攔查進度的情況下，盤查標準就會變得非常低。

石明瑾分析，警察高層會有這樣的想法，是因為偶爾會有績效，也能夠展現警力，但這類亂槍打鳥的效率極低，讓他諷刺地說「以為道路塞車只要加派員警站在路中間就可以解決一樣，用的是極無效率的土法。」

石明瑾表示，事實上可以把警力運用在更有效的作為上，但卻因為懶得去研究，「反正許多官員跟民眾心中就是認定只要有警察站在那兒，人來人往的看看身分證，這個國家就會安全無虞、一片祥和、仙福永享、壽與天齊。」

對於李永得指責警察國家的說法，石明瑾並不贊同，他解釋，因為建立警察國家需要有縝密思維、完整制度、嚴苛標準，而台灣「就純粹是高層無知、基層無奈、民眾無感，大家懶得用腦而已。」

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  • 李永得遭盤查與警察起爭執，引發各界討論。（記者鄭景議翻攝）

    李永得遭盤查與警察起爭執，引發各界討論。（記者鄭景議翻攝）

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