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前台南縣長李雅樵追思公祭 3/28舉行

2017-03-21  13:48

〔記者劉婉君／台南報導〕前台南縣長李雅樵於3月15日辭世，享壽90歲，將於3月28日上午9時，於台南市殯葬管理所景行廳舉行追思公祭。

李雅樵於民國74年當選台南縣長，為第10、11屆台南縣長，被外界稱為「選贏陳水扁的第一人」。3月15日上午8時01分辭世，於22日火化後，將停靈在南市南區中華南路一段的龍巖貴賓接待309室。28上午8時舉行家祭，追思公祭為上午9時，公祭後靈骨將安厝白河大仙寺。

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  • 前台南縣長李雅樵追思公祭，將於3月28日上午9時，在台南市立殯儀館舉行。（圖由家屬提供）

    前台南縣長李雅樵追思公祭，將於3月28日上午9時，在台南市立殯儀館舉行。（圖由家屬提供）

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