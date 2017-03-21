前台南縣長李雅樵追思公祭 3/28舉行

2017-03-21 13:48

〔記者劉婉君／台南報導〕前台南縣長李雅樵於3月15日辭世，享壽90歲，將於3月28日上午9時，於台南市殯葬管理所景行廳舉行追思公祭。

李雅樵於民國74年當選台南縣長，為第10、11屆台南縣長，被外界稱為「選贏陳水扁的第一人」。3月15日上午8時01分辭世，於22日火化後，將停靈在南市南區中華南路一段的龍巖貴賓接待309室。28上午8時舉行家祭，追思公祭為上午9時，公祭後靈骨將安厝白河大仙寺。