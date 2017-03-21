赴中失聯後 友人指李明哲信箱被「不正常存取」

2017-03-21 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲，驚傳從澳門入境中國之後就失聯，李明哲的友人吳伊婷今日透露，李明哲失聯後，其電子信箱有不正常的存取現象。

根據《聯合報》報導，指出，李明哲的友人吳伊婷今日受訪時表示，李明哲長期關注中國人權議題，可能因此被盯上，希望他能平安歸來；吳伊婷也透露，李明哲失聯之後，他的電子信箱在這兩天有不正常的存取現象，但不確定是否為李明哲本人或他人使用，目前李明哲的妻子和朋友都在積極聯絡，設法了解狀況。

陸委會對此表示，目前已通報澳門政府及警方聯繫窗口，但我方並未接獲中方任何有關李明哲被限制自由的相關消息。