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阿扁與友人聚會被拍 中監：私人訪友不用申請

2017-03-21  13:48

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁於3月17日到台南市，參與市議員王峻潭的聚會，有民眾懷疑是在跑攤。但王峻潭服務處主任王開玹指出，阿扁當時是來參拜王家供奉的玉皇上帝，只待了10分鐘就離去。台中監獄對此表示，假如是私人訪友行程就不須申請，但是否在法條規範之內，尚需要進一步探訪來釐清。

據本報報導，王開玹透露，陳水扁事前並沒有說要前來，直到當天他快抵達時才通知服務處，原來阿扁是要祈求神明保佑，讓他身體健康儘早康復。附近民眾看到陳水扁後，就紛紛圍了上來，並不是刻意安排的聚會。

王開玹還說，過程中阿扁都有強調，自己現在不方便多說什麼，因此他小坐10分鐘左右後就離開了。據《東森新聞雲》報導，中監指出，若只是私人拜訪，那麼的確不用特別提出申請。

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  • 前總統陳水扁被拍到出現在市議員王峻潭的地方。（記者吳俊鋒翻攝）

    前總統陳水扁被拍到出現在市議員王峻潭的地方。（記者吳俊鋒翻攝）

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