| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道南下78公里處火燒車意外 道路回堵中 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽 遊民下象棋起糾紛 竟將對方活活打死
 首頁 > 政治

侯友宜：警察不盤查 像動物園裡被欣賞的動物

2017-03-21  13:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕客委會主委李永得疑因穿著隨興遭員警盤查，怒批「台北市什麼時候變成警察國家？」引發軒然大波。前警政署長、新北市副市長侯友宜今天表示，盤查是警察的重要勤務，如果警察都只坐在巡邏車上或站崗不動，就像花瓶或關在動物園裡被欣賞的動物，毫無作為，治安一定崩壞。

侯友宜受訪指出，警察同仁在第一線執勤，經主管機關核定，把特定區域列為治安重點，經合理懷疑與客觀判斷，認為有必要而實施盤檢，本就符合職權行使範圍，當然不可能100％犯罪成立，如同執行指定公共場所酒駕，也許盤檢30個人，才有機會找到嫌疑人，執法過程也許有29人無辜被盤檢，但這是嚇阻犯罪的重點工作。

「我不是力挺警察，而是力挺警察維護社會治安的作為」。侯友宜強調，他支持並鼓勵警察勇於執法，希望民眾以尊重、體諒、包容的同理心，看待警察執法，至於警方的執行技巧與態度，也要尊重被盤檢人，雙方互相包容，讓警察更有力量，保障社會治安，是全民之福。

廣告
  • 新北市副市長侯友宜表示，盤檢是警察執勤的重要工作，警察若不盤檢，就像花瓶或關在動物園裡被欣賞的動物，毫無作為。（記者賴筱桐攝）

    新北市副市長侯友宜表示，盤檢是警察執勤的重要工作，警察若不盤檢，就像花瓶或關在動物園裡被欣賞的動物，毫無作為。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侯友宜 李永得 盤查 警察
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：侯友宜：警察不盤查 像動物園裡被欣賞的動物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.