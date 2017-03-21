侯友宜：警察不盤查 像動物園裡被欣賞的動物
2017-03-21 13:26
〔記者賴筱桐／新北報導〕客委會主委李永得疑因穿著隨興遭員警盤查，怒批「台北市什麼時候變成警察國家？」引發軒然大波。前警政署長、新北市副市長侯友宜今天表示，盤查是警察的重要勤務，如果警察都只坐在巡邏車上或站崗不動，就像花瓶或關在動物園裡被欣賞的動物，毫無作為，治安一定崩壞。
侯友宜受訪指出，警察同仁在第一線執勤，經主管機關核定，把特定區域列為治安重點，經合理懷疑與客觀判斷，認為有必要而實施盤檢，本就符合職權行使範圍，當然不可能100％犯罪成立，如同執行指定公共場所酒駕，也許盤檢30個人，才有機會找到嫌疑人，執法過程也許有29人無辜被盤檢，但這是嚇阻犯罪的重點工作。
「我不是力挺警察，而是力挺警察維護社會治安的作為」。侯友宜強調，他支持並鼓勵警察勇於執法，希望民眾以尊重、體諒、包容的同理心，看待警察執法，至於警方的執行技巧與態度，也要尊重被盤檢人，雙方互相包容，讓警察更有力量，保障社會治安，是全民之福。
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