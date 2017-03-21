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中國部署東風16 台南議員籲政府破除「開羅謊言」

2017-03-21  13:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市議員李文正今日高調「嗆」蔡英文政府，2013年中國軍方81製片廠拍攝《開羅宣言》電影，宣示中國犯台，騷擾東海、南海即以它為國際法依據，但我們的國高中相關課本，都還寫「根據開羅宣言台灣歸還中國」，這種「附和中國」的體制內教育若不破除，台灣將面臨嚴重生存危機。

李文正說，他和本土社團屢次向中央及教育當局抗議無效，也拜託南市立委出面陳情，但迄今無任何下文。

李文正說，國防部都在立法院證實，中國已部署對台精準打擊的東風16型彈道飛彈，雖然國防部稱可用愛國者3型攔截擊落，但是外國專家分析東風16型有搭載小型核武或生化武器的能力，顯見中國威脅更擴大。

李文正並表示，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮都曾坦言「開羅宣言」是謊言的今天，為何蔡英文政府還不敢勇於修正國高中課本，拆穿此國際大謊言，難道台灣真要等「被消滅」？

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  • 台南市議員李文正籲請政府破除「開羅謊言」。（記者洪瑞琴攝）

    台南市議員李文正籲請政府破除「開羅謊言」。（記者洪瑞琴攝）

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