人事異動！國安會副秘曾厚仁 擬任駐歐盟大使
2017-03-21 13:29
據了解曾厚仁將接任駐歐盟兼駐比利時大使。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕總統府今發布總統令，國家安全會議副秘書長曾厚仁另用任用，予以免職。媒體報導，據了解曾厚仁將接任駐歐盟兼駐比利時大使。
《中央社》報導，總統府今天發布總統令，曾厚仁另有任用，應予免職，駐歐洲聯盟兼駐比利時大使董國猷則已准退職。報導指出，曾厚仁將接任董國猷遺缺，任駐歐盟兼駐比利時大使。
《風傳媒》報導，曾厚仁原為總統府副秘書長，去年8月改任國家安全會議副秘書長，新政府上任後就曾傳出駐歐代表董國猷有意申請退休，當時黨政高層否認，今總統府則指出董國猷辦理退休已獲准。
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