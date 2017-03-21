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教職員年改有狼師條款！ 涉性侵將追回退休金

2017-03-21  13:14

〔即時新聞／綜合報導〕過去教職人員若涉及校園性侵案件，當事人可能在被指控後尚未釐清案情時，就申請退休請領退休金，為了避免此事，教育人員年金改革草案特別規定，退休教師若犯下校園性侵案，將追回他所領到的退休金。

據《風傳媒》報導，教育部官員指出，教師若在學校性侵或嚴重性騷擾學生，已構成《教師法》裡的解職條件，但過去有些加害者，會趁著案情尚未明朗前主動退休領錢。為了避免這種逃避責任的事情再度發生，所以在本次教職員退撫條例修法時會列入相關條款。

報導中指出，依照教育部公布的版本來看，教職人員在職期間若涉及校園性侵，其行為未被發覺前退休、資遣或離職後始發覺，並經判處有期徒刑以上確定者，就剝奪他的退職或離職給予，並追回加害者先前所領到的金額。

教育部官員表示，追繳款項包括原已支領的退休金、資遣給與、遺屬年金或遺屬一次金。不過年終慰問金、公教人員保險養老給付、退撫新制施行後原繳付之退撫基金費用本息，則不在追繳款項當中。

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  • 教育人員年金改革草案特別規定，退休教師若犯下校園性侵案，將追回他所領到的退休金。（資料照，記者廖振輝攝）

    教育人員年金改革草案特別規定，退休教師若犯下校園性侵案，將追回他所領到的退休金。（資料照，記者廖振輝攝）

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