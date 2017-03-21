前瞻計畫被酸抄襲前朝 林全怒回：建設不必分是誰

2017-03-21 12:53

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院推動前瞻基礎建設計畫，國民黨立委馬文君及許淑華前後對此質詢，許怒批「不要拿前朝計劃做假帳」，讓行政院長林全不禁動怒，回批「不必要分誰是誰的，都是國家建設，該做就來做！」引發雙方激烈交火，立法院長蘇嘉全最後也出面打圓場。

行政院推動預算規模將近1兆元，昨日更召開記者會說明計畫部分內容，但國民黨及其執政的縣市首長大表不滿，質疑此「錢」瞻計畫，是民進黨政府藉此綁樁，要替2018年地方選舉鋪路，而兩位國民黨籍南投縣立委馬文君、許淑華接力針對此計畫進行質詢。

馬文君質疑，目前計畫中水環境的部分，許多計畫室原本就要執行的，如烏溪鳥嘴潭人工湖計劃，用的是南投的資源，但南投都沒享受到，此計畫預算是跟後代子孫借的錢，應考慮到城鄉發展，但目前看起來，此計畫獨缺南投縣，很像只有部分的縣市能享受到。

林全回應，此計畫有請南投縣就地方需求提出計畫，公共建設計畫會考量地方需求，但中央也要考量全國平衡發展，「不會一定是給某地方或不給某地方」，會針對最需要的處哩，不能以哪個地方分到多少來看，計畫中若有些建設可以提前來做，就可以來執行。

許淑華則質疑林全與總統蔡英文等不及到嘉義與基隆公布政見，讓地方質疑「先射箭再畫靶」，且有人說是綁樁，而南投縣缺乏航空、海港及鐵路等交通建設，主要依賴公路，因此一直爭取台中捷運延伸到南投，但在此計畫中軌道部分，卻未見跨縣市的計畫。

許淑華質疑，南投縣政府提出的是貓羅溪整治計畫，但昨天前瞻建設計畫公布的，卻是烏溪鳥嘴潭人工湖計畫，「為何要狸貓換太子」，此乃馬英九政府時期的愛台十二項計畫中所提出，行政院卻也把此列入前瞻計畫，不應把這算成是給南投縣的前瞻建設計畫。

林全駁斥「這都是國家建設，不一定是誰給誰的」。許淑華搶問「計畫說每個縣市都會給」，林全動氣駁斥「沒講過這話！」許諷「坦白講這計畫，不要拿前朝作假帳」，林怒駁「若這樣講，軌道建設都不要做了！因為東部軌道規畫多年，我們現在放進來不可以嗎？」

林全繼續怒批「這都是國家建設，不必要分誰是誰的」，該做就來做，沒做完的「加速來做完沒錯啊！」許淑華回批「但你前瞻計畫說政府會支持地方幾個建設！」林再度駁斥未說過此語，雙方為此激烈交鋒，讓蘇嘉全在質詢時間結束後，出面打圓場，請行政院再提書面報告給許。