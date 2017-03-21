阿扁到玉井訪友 藍議員諷不拍片宣教怎反貪？
2017-03-21 12:37
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨議員盧崑福今日質疑前總統陳水扁，保外就醫後到處趴趴走，高調為女兒開診所公開談話、3月18日玉井王俊潭市議員服務處公開聚會談話，3月19日現身高雄餐會分享近期生活與健康情況及聊到最近諸多議題與政局，民進黨政府有偏袒厚待之嫌。
盧崑福嘲諷指出，如今民進黨全面執政，整個世道是非黑白都顛倒了，只要打著民進黨旗幟錯的也會變成對的，呼籲反貪的法務部要讓世界看得起台灣，應該把陳水扁貪污的經過拍成案例宣教給各政府機關學校，才能有效達到反貪腐的效果，「認清並教育下一代，是那些政治人物跟國際認證的貪污犯站在一起騙選票」。
盧崑福說，依照監獄行刑法第58條規定，受刑人現罹疾病，在監內不能為適當之醫治者才可以保外就醫，相信如今的陳水扁所作所為，「人民眼睛都沒瞎」，但蔡英文政府吃了鐵陀就是要繼續無限度的袒護到底。
盧崑福說，蔡英文不如快特赦阿扁，不要再為難基層公務員更不要踐踏台灣的司法了，更呼籲如果陳水扁這樣可以保外就醫，也要以此標準公平對待其他的受刑人才有公理。
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