邱太三釋出檢察官圈選權 基層檢：未完全民主

2017-03-21 12:38

〔記者陳慰慈／台北報導〕法務部長邱太三今天上午召開記者會表示，將釋放一、二審主任檢察官的圈選權，由基層檢察官票選推薦，對此，有基層檢察官認為，部長仍具有提名權，不算完全釋權，未完全民主化。

邱太三在記者會上宣布，一、二審主任檢察官的圈選權，部長將釋出此權利，先由基層檢察官票選和推薦，再由部長從中提名與主任缺額同額的名單，送交檢察官人事審議委員會審議，如未獲通過，再補提名，如部長考慮提名調部辦事檢察官等情形，部長得在提名人數10％內，提名當選名單以外之人。

對此宣布，有基層檢察官認為，部長非完全釋權，仍具有提名主任檢察官權利，形容提名權對部長來說，「像是只雞肋，食之無味，棄之可惜」。

基層檢察官指出，如果是真的釋權，應是由地檢署票選提名主任檢察官候選人，再送交檢審會審議複核，由檢審會選派主任檢察官，畢竟法務部在檢審會中已占有4席委員名額，在主任檢察官選派上，不是沒有聲音。

有檢察官建議，由各地檢署票選自己的主任檢察官，再將名單交付檢審會複核通過，未獲通過就再補提名，如當選的主任檢察官未來換至其他地檢署服務，就不再是主任檢察官，推動「地檢署在地化」。