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新北市議會國民黨團交接 「黨主席們」到熱鬧

新北市議會國民黨團新任書記長黃永昌說，未來將力促市府成立大台北自來水公司，並建請市府暫停實施一例一休政策。（記者何玉華攝）

2017-03-21  12:15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會國民黨團幹部交接，難得有多位黨主席共聚一堂，熱鬧不已，新任書記長黃永昌則表示，未來將力促市府成立大台北自來水公司，同時建請市府暫停實施一例一休政策。

國民黨團新任幹部包括書記長黃永昌、副書記長陳明義、林國春、楊春妹及財務長陳儀君，這也是第一次有原住民族的議員（楊春妹）擔任黨團幹部；出席交接典禮的貴賓包括前國民黨主席、也是目前主席參選人的吳敦義、郝龍斌，還有參選人韓國瑜，前主席還有現任新北市長朱立倫，多位「黨主席」到場。

卸任書記長周勝考說，他任議員20年，第一次有3位黨主席參選人到場，開玩笑說希望「每年都有選舉」，足見新接任的黨團幹部「非常不簡單」，責任也重大；他對過去5年任內無法讓黨籍議員暢所欲言表示抱歉，也提及這是身為執政黨議員「少說話」的考量，有人說黨團鬆了，他期許未來的黨團幹部「整理一下，與市府配合，不要散散的」。

黃永昌說，朱立倫相當用心，讓新北市在升格的短短幾年，國民運動中心已經跟台北市並駕齊驅，但仍有不足的地方，包括大台北應該成立自來水公司，讓新北市民全面飲用翡翠水，以及最近一例一休政策引起的議論，當團將會建請市府暫停實施。

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  • 國民黨團新任幹部包括副書記長林國春（左二起）、書記長黃永昌、監交人副主席林政則、副書記長楊春妹、陳明義及財務長陳儀君。（記者何玉華攝）

    國民黨團新任幹部包括副書記長林國春（左二起）、書記長黃永昌、監交人副主席林政則、副書記長楊春妹、陳明義及財務長陳儀君。（記者何玉華攝）

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