聲援警察依法執法 鍾小平獻花相挺
〔記者何世昌／台北報導〕行政院客委會主委李永得18日穿著【夾腳拖】在自家（台北轉運站附近）採買，過程被數名警察攔下盤查，【事後】在臉書發文批評此事。為了聲援警察依法執法，國民黨市議員鍾小平、李傅中武今早到台北市警局保安大隊獻花鼓勵，並嗆李永得別再發文討拍，趕緊收起官威、道歉，此事就能散了。
行政院客委會主委李永得18日穿著夾腳拖鞋到台北轉運站附近，要前往超商採買，過程遭5、6名警察盤查；事後在臉書發文怒批「台北市甚麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」鬧媒體版面後，台北市警局長邱豐光更指示督察室調查，目前查無違失。
但李妻民進黨立委邱議瑩、民進黨台北市議員劉耀仁仍批評警方執法不當；「靠北警察」、國民黨則隔空聲援，事件愈演愈烈。對此，國民黨台北市議員鍾小平、李傅中武今早赴台北市警局保安大隊獻花、發6000元紅包，藉此鼓勵當日執法的保安大隊小隊長林子裘。
鍾小平酸，當主委沒人認得，還怪警察？「你（李永得）今天很丟臉、很糗耶，政績很爛耶！」與其在臉書連續發5次「討拍文」，不如盡快道歉，並認真上班工作，替客家同胞好好謀福利、做好語言的傳承；否則將發起網路臉書要求撤換客委會主委。
鍾小平也向劉耀仁嗆聲，因為劉主張此事要專案報告。鍾表示，國民黨團已向議長表明態度反對專案報」，「那個機會是民進黨修理警察、修理邱豐光、修理保大，幹嘛呢？」同時，國民黨團也會捍衛警察的預算、保護警察弟兄的執勤公權力。
另外，李永得昨日則連發5篇貼文批評此事，其中一篇貼文引用〈大法官釋字第535號〉指出，無授權警察得不顧時間、地點及對象任意臨檢或隨機盤查，因此批評警方「硬拗」。
曾任職保安大隊二中隊的李傅中武今日補充，過去警察根據《警察勤務條例》執法，但條文並無訂立相關權利救濟，不符合《憲法》保障人民自由權利精神；因此2001年12月14日〈大法官釋字第535號〉指出，上開條例有欠完備，釋字公布起2年內須通盤檢討。事後根據釋字建議，訂立《警察職權行使法》，並經立法院三讀通過，2003年12月1日通過上路。
李傅中武表示，李永得引用〈大法官釋字第535號〉批評警察臨檢依法無據，這根本是胡亂引用、搞不清楚立法背景。
小檔案：臨檢與盤查
根據2008年7月2日修正的《警察勤務條例》，第11條指出，警察勤務方式包含：勤區查察、巡邏、臨檢、守望、值班、備勤等6種。其中，臨檢指「公共場所或指定處所、路段，由服勤人員擔任臨場檢查或路檢，執行取締、盤查及有關法令賦予之勤務」；換言之，盤查是臨檢的手段之一。（資料來源：《警察勤務條例》）
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