| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道南下78公里處火燒車意外 道路回堵中 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽 遊民下象棋起糾紛 竟將對方活活打死
 首頁 > 政治

盼受邀出席WHA 外交部籲：不要帶進政治因素

2017-03-21  12:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於今年5月在瑞士日內瓦召開，然而目前我方能否受邀出席情勢仍不明朗。外交部國組司副司長王良玉今天表示，我方持續尋求理念相近國家支持。

針對去年WHA一案受聯合國的「一中」影響，王良玉說，我方參與世界衛生組（WHO）向來強調專業合作，因此也希望WHO「不要帶進政治因素」。

今年WHA將在5月22日至31日於瑞士日內瓦召開，WHO秘書處過去多於3月間先後寄發邀請函給會員及觀察員。我以觀察員身分出席WHA大會已經8年，去年遲至最後一刻5月才收到邀請函，邀請函中甚至加註「一中原則」。外交部日前表示，台灣醫衛專業實力受到國際肯定，今年仍將全力爭取友邦、理念相近國家及相關各方的支持，期盼援例再度受邀出席，與各國共同努力落實聯合國「2030永續發展目標」。

外交部長李大維日前曾在立法院說，我國人員已和WHO祕書處高層人員會面，但能否出席仍不明朗。王良玉今天在外交部例會中表示，駐處持續與WHO秘書處維持聯繫，惟目前仍未確定，我方同時和理念相近國家友邦維持密切溝通，「確實持續在做」。

王良玉說，我方參與WHO已逾8年，參與過程中，專業部會與學者專家都展現醫療衛生實力，相信理念相近國家和WHO都能夠認知我方的持續參與，對於全球醫療衛生參與合作是重要的。針對去年邀請函中有政治性文字，王良玉也說，目前希望參照先前作法，援例受邀；但我方參與WHO一向強調專業合作，所以我方也希望WHO方面，「不要把政治因素帶進來」，更直言去年邀請函的相關文字和我方參與不相干，「其實是不必要的」。

廣告
  • 世界衛生大會（WHA）將於今年5月在瑞士日內瓦召開，然而目前我方能否受邀出席情勢仍不明朗。我方盼援例受邀。圖為外交部發言人王珮玲。（資料照，記者王藝菘攝）

    世界衛生大會（WHA）將於今年5月在瑞士日內瓦召開，然而目前我方能否受邀出席情勢仍不明朗。我方盼援例受邀。圖為外交部發言人王珮玲。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA WHO 外交部 政治因素
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：盼受邀出席WHA 外交部籲：不要帶進政治因素


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.