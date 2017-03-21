盼受邀出席WHA 外交部籲：不要帶進政治因素

2017-03-21 12:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於今年5月在瑞士日內瓦召開，然而目前我方能否受邀出席情勢仍不明朗。外交部國組司副司長王良玉今天表示，我方持續尋求理念相近國家支持。

針對去年WHA一案受聯合國的「一中」影響，王良玉說，我方參與世界衛生組（WHO）向來強調專業合作，因此也希望WHO「不要帶進政治因素」。

今年WHA將在5月22日至31日於瑞士日內瓦召開，WHO秘書處過去多於3月間先後寄發邀請函給會員及觀察員。我以觀察員身分出席WHA大會已經8年，去年遲至最後一刻5月才收到邀請函，邀請函中甚至加註「一中原則」。外交部日前表示，台灣醫衛專業實力受到國際肯定，今年仍將全力爭取友邦、理念相近國家及相關各方的支持，期盼援例再度受邀出席，與各國共同努力落實聯合國「2030永續發展目標」。

外交部長李大維日前曾在立法院說，我國人員已和WHO祕書處高層人員會面，但能否出席仍不明朗。王良玉今天在外交部例會中表示，駐處持續與WHO秘書處維持聯繫，惟目前仍未確定，我方同時和理念相近國家友邦維持密切溝通，「確實持續在做」。

王良玉說，我方參與WHO已逾8年，參與過程中，專業部會與學者專家都展現醫療衛生實力，相信理念相近國家和WHO都能夠認知我方的持續參與，對於全球醫療衛生參與合作是重要的。針對去年邀請函中有政治性文字，王良玉也說，目前希望參照先前作法，援例受邀；但我方參與WHO一向強調專業合作，所以我方也希望WHO方面，「不要把政治因素帶進來」，更直言去年邀請函的相關文字和我方參與不相干，「其實是不必要的」。