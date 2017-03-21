拚上醫醫國 詹啟賢：「病人」必須願讓我擔任主治醫師

2017-03-21 12:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨黨主席大選倒計計時，黨主席參選人詹啟賢力拚上醫醫「國」，他說，必須這個病人願意讓我擔任「主治醫師」，我才可以治療，5月20日就是黨員要決定是否願意讓我擔任當主刀醫師的關鍵。

詹啟賢今日前往台中中國醫藥大學附設醫院，探視日前捐肝救父的競選辦公室隨行發言人黃健豪，身為前奇美醫院院長的他，對黃健豪與其父的術後恢復情況極關切，看到黃家父子氣色良好，也替父子加油打氣。

因出身醫學背景，加入黨主席選戰，力拚上醫醫「國」，能否成功出線替國民黨「治病」，詹啟賢說，先必須這個病人願意讓我擔任他的「主治醫師」，我才可以治療，5月20日就是他們要決定是否願意讓我擔任當主刀的醫師。

他另指出，看到健豪救父的捐肝舉動，讓他很感動，是有理想肯犧牲又很有勇氣的年輕人，國民黨需要多一點這樣的年輕人，台灣也需要，這樣台灣才有希望。