拍賣欠稅大戶不動產 雲林縣成功追回3億稅款

2017-03-21 11:58

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣稅務局積極追10大欠稅戶，成功拍賣最大欠稅戶不動產，除追回該戶欠稅9000多萬，並挹注2億7000多萬土地增值稅，為縣庫增加3億6000多萬稅款，落實稅賦公平正義。

雲林縣稅務局長張永靖表示，雲林縣10大欠稅戶，共積欠1億3000多萬土地稅、房屋稅，前三大都是公司，分別積欠9000多萬、700多萬，縣長李進勇上任後，積極要求落實稅賦公平正義，指示稅務局與雲林地方法院及法務部行政執行署嘉義分署加強合作，追討欠稅，已成功追回前8欠稅戶，僅剩200多萬稅金未追回。

張永靖說，本月初該10大欠稅戶之首名下不動產順利拍出，除可追回欠稅稅金，預估可優先扣繳房屋稅、地價稅及移轉土地所徵收之土地增值稅約有2億7千4百餘萬元稅收。

此外，該公司廠地所有權移轉後，也有活絡地方經濟之效益。

張永靖指出，稅務局將持續積極清理欠稅，持續針對本縣各欠稅戶強制執行，除挹注公庫收入外，並伸張租稅公平正義，呼籲業者應善盡社會責任，不要心存僥倖，依法於規定期限內報繳相關稅款。