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撇人頭黨員問題 吳敦義稱只有介紹幾個人入黨

2017-03-21  12:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉日益激烈，人頭黨員的問題也成為各界關注的議題。國民黨主席候選人吳敦義今日表示，他不贊成「人頭黨員很氾濫」的這種說法，而且他只有介紹幾個人入黨。

據《蘋果日報》報導，吳敦義說他只有幫忙轉介桃園市議員楊朝偉的兒子入黨，除此之外只有他的女兒和兒子，畢竟「老爸在選黨主席，子女都不參加國民黨，這不能交代」，除此之外他沒有介紹任何人。

有媒體問到「人頭黨員很氾濫」的問題，吳敦義則說他不贊成這種說法，因為黨工奉令爭取新黨員入黨，「難道那些黨工是在找人頭黨員嗎？」吳敦義認為，基本上只要問心無愧，黨工找的黨員就是黨員，其他想競選黨主席的人，去找其他人入黨也不違法。但吳敦義也指出，對於品德不好、社會觀感不佳的，自然有篩選機制剃除。

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  • 吳敦義今日表示，他不贊成「人頭黨員很氾濫」的這種說法，而且他只有介紹幾個人入黨。（資料照，記者簡榮豐攝）

    吳敦義今日表示，他不贊成「人頭黨員很氾濫」的這種說法，而且他只有介紹幾個人入黨。（資料照，記者簡榮豐攝）

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