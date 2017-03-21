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失聯謝姓台商 外交部證實入境寮國

2017-03-21  11:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕1名謝姓台商日前赴泰國與家人失聯，據悉已和家屬恢復聯繫，家屬稱謝姓台商因生意糾紛被關在寮國。外交部今天證實，謝姓台商在2月下旬入境寮國，外交部將繼續提供所需協助。

謝姓台商的兒子在3月10日到外交部求助，表示其父親長年在泰經商，卻自2月底開始失聯，請求外交部協尋。外交部根據家屬報案資料，協請轄管警局提供謝姓國人入出境資料，昨傍晚接獲警方資料後，旋即確認謝姓國人於1月31日出境前往泰國曼谷，並已於2月20日經由陸路入境寮國。

據了解，謝男已主動和家人聯繫，但疑涉及生意糾紛被關。外交部表示，我國在寮國沒有設處、也沒有派員，寮國事務由我駐越南代表處兼轄，外交部將繼續提供國人所需協助。

另，近期頻頻發生國人在海外發生緊急事件，國人若遇緊急危難或遭拒絕入境時，該如何應對？外交部發言人王珮玲今天表示，國人若被被拒絕入境，留置在照護室裡時，由於屬於境外，一般並不會通知駐館。建議國人若需協助，若能通訊時，可請家人朋友或航空公司撥打緊急聯絡電話；若因安全因素被禁止對外通訊，也可要求告知我方駐館。

王珮玲也說，倘若國人遭轉移到境外，須接受進一步調查時，便會啟動通知外館的標準作業程序，惟仍視當事人意願進行通報。

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  • 謝姓台商日前赴泰國與家人失聯，據悉已和家屬恢復聯繫，家屬稱謝姓台商因生意糾紛被關在寮國。圖為外交部發言人王珮玲。（記者王藝菘攝）

    謝姓台商日前赴泰國與家人失聯，據悉已和家屬恢復聯繫，家屬稱謝姓台商因生意糾紛被關在寮國。圖為外交部發言人王珮玲。（記者王藝菘攝）

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