萬一被盤查 柯文哲：問對方我像遊民還是匪諜

2017-03-21 11:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院客委會主委李永得日前外出時穿著輕便運動服、夾腳拖遭警方盤查，因警方要求出示證件卻未說明理由，李永得拒絕配合，並怒批北市變成警察國家。台北市長柯文哲今受訪時故作幽默表示，如果是自己被盤查，會問對方「我看起來像遊民還是匪諜？不然怎麼會檢查我」，柯指用幽默的態度這事情就解決掉了。

不過他也話鋒一轉表示，盤查還會做，畢竟警察執法還是需要，但SOP是不是需要改進，會請警察局再研究一下。

柯文哲強調，要對自己的國家有信心，台灣的民主政治走到這裡，已經沒有辦法回頭了，不用擔心什麼獨裁者、警察國家，「這不用這麼緊張。」