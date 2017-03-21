日後若被警盤查 柯P要這樣幽默應對...

2017-03-21 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得日前在台北轉運站遭警方盤查，引發各界討論，台北市長柯文哲今日對此事評論，表示可以用幽默一點的方式來應對。

綜合媒體報導，台北市長柯文哲今早出席行動市政會議，針對李永得遭盤查一事，柯強調應該對自己的國家有信心，因為台灣的民主政治已經走到這，不用擔心有獨裁者或是警察國家，不用這麼緊張。

倘若事情重來一遍，柯文哲認為用幽默一點的方式來解決即可，如果是自己被盤查？柯文哲表示自己會幽默問對方：「我看起來很像遊民還是匪諜？不然怎麼會要檢查我？」強調用幽默態度就可以把這件事解決。

不過柯文哲也強調，不會因為此事就降低執法力道，警察在執法上還是需要，也還是會盤查，至於SOP要不要改進，日後會請警察局討論。