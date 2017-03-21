張景森再推夾腳拖正式服裝 陳芳明酸「由蔡英文做起」

2017-03-21 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得「穿拖鞋」被警攔查風波持續延燒，行政院政務委員張景森再推夾腳拖是「正式服裝」；政大教授陳芳明對此說「我雙手贊成，且建議由蔡英文總統做起」。

陳芳明說，到今天民進黨執政的方向是什麼，他等了快1年，還不知道真正的答案。他說，張景森是最務實的官員，似乎可以作為綠色執政的指標，「行政院長對自己的前瞻計畫一直說不清楚，如果貴為閣揆都說不清楚，我們更不清楚了。先從最簡單的腳夾拖做起吧」。

曾提倡要將夾腳拖定為正式服裝的張景森，今在臉書發文說，「從這件事情看出來，承認夾腳拖是台灣的正式服裝，真是刻不容緩！宇宙大覺者去年就說過了！」